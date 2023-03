Grupo suspeito de fraude em concurso da Polícia Penal é alvo de ação

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) teve como alvo um grupo suspeito de fraude em um concurso público da Polícia Penal da capital federal. A operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 9.

Ao todo, foram cumpridos 34 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, Paraíba, Pernambuco, além do DF. A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado.

Segundo as investigações, alguns candidatos teriam burlado a isonomia do concurso e se beneficiado indevidamente para a aprovação. As informações foram repassadas à polícia pela Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape).

Documentos, celulares e outras provas foram apreendidos. O último certame foi realizando em julho do ano passado. Entre os alvos dos mandados, um foi executado cidade de Jacobina, centro norte baiano. O intuito é que material apreendido contribua com as investigações.

Confira os locais onde os mandados foram cumpridos

Recife, região metropolitana, Caruaru, Vitória de Santo Antão e Toritama (PE): 29 mandados; João Pessoa, Campina Grande e Patos: 3 mandados; Jacobina (BA): 1 mandado; Brasília (DF): 1 mandado.