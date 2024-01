Grupo vira alvo de ação da Polícia Federal contra crime ambiental | A TARDE

A Polícia Federal cumpre três mandados de busca e apreensão, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 17. As ações fazem parte da 'Operação Gameleira', que tem o objetivo de desarticular um grupo criminoso que vem, reiteradamente, praticando os crimes de mineração ilegal, usurpação de bens da União, porte ilegal de explosivos e associação criminosa armada, em conjunto com diversos garimpeiros locais e estrangeiros, na região de Jaguarari, Campo Formoso e Oliveira dos Brejinhos.

De acordo com informações obtidas pela equipe do Portal A TARDE, um dos alvos mora em um edifício na Rua Banco dos Ingleses, no bairro do Campo Grande.

Segundo a Polícia Federal, mais de 70 agentes cumprem mandados de prisão preventiva, mandado de prisão internacional (INTERPOL) e mandados de busca e apreensão.

As investigações revelaram que os proprietários de uma fazenda em Jaguarari, local com diversos pontos de garimpo, organizavam e permitiam a extração de quartzo verde na propriedade rural por garimpeiros da região, sem qualquer autorização da Agência Nacional de Mineração (ANM) ou licença ambiental, mediante o pagamento de valores. Em seguida, o mineral era exportado para a China, através do Porto de Salvador, em contêineres.

Os investigados responderão pelos crimes de mineração ilegal, usurpação de bens da União, porte ilegal de explosivos e associação criminosa armada cujas penas, somadas, ultrapassam 15 (quinze) anos de prisão.