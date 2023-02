Grupos de enfrentamento atuam no combate à Cólera em Feira

Grupos de trabalho com foco nas áreas de Saúde e Meio Ambiente foram criados, ontem, na reunião do Comitê de Enfrentamento e Ações de Combate à Cólera em Feira de Santana, para dar prosseguimento às ações de rastreamento da bactéria Vibrio cholerae no município.

Também conhecida como vibrião colérico, a bactéria foi identificada em exames realizados no Laboratório Central da Bahia (Lacen) em amostras de água da Lagoa do Geladinho no Parque Radialista Erivaldo Cerqueira.

O local está interditado há uma semana. A bactéria é considerada perigosa porque é causadora da cólera, doença infecciosa intestinal aguda que teve os últimos registros no Brasil em 2005. Está relacionada à higiene e saneamento básico.

A transmissão é direta de uma pessoa à outra, mas também ocorre através da água ou outros produtos contaminados. Embora não existam casos de pacientes com hipótese de contaminação no município, 15 unidades de referência estão preparadas atender situações suspeitas.

Durante a próxima semana, todos profissionais da rede municipal de saúde devem passar por treinamento, para atualizar informações sobre processo de triagem e investigação da cólera.

Morador do bairro Baraúnas, próximo do parque, o motoboy Alex de Barros disse que a mãe está com receio de preparar peixe nesta Quaresma, “porque disseram que a doença está no peixe”, afirmou, revelando que no seu círculo de amizades algumas pessoas estão com medo, enquanto outras não estão preocupadas com a situação .

“As pessoas não precisam ficar com medo de comer peixe”, destacou o diretor de Planejamento e Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, João Dias. Ele acrescentou que o peixe não representa perigo, “porque a transmissão só acontece se comer ele cru ou mal cozido”.

De acordo com Dias, as investigações estão sendo ampliadas para o rio Geladinho que deságua no Jacuípe, e para outras lagoas da cidade. “Já confirmamos que as nascentes (da lagoa do Parque) não estão contaminadas”, enfatizou.

Neste contexto, a coleta das amostras será intensificada com envolvimento também das equipes do Centro de informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

Para Dias, um dos maiores desafios será a desinfecção da área contaminada. “Estamos pesquisando e conversando com pessoas de diversos lugares, mas não existe registro recente de trabalho igual a este”, pontuou.

O rastreamento da bactéria contará também com a equipe do Centro de Controle de Zoonoses do município que vai investigar animais que se alimentam nos arredores e bebem água dos mananciais da região, para prevenir uma possível transmissão de doenças zoonóticas para seres humanos.