Homem acusado de estupro é preso durante abordagem de trânsito

Um homem acusado de estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na tarde de sexta-feira, 08, na BR-101, a cerca de dois quilômetros do centro de Eunápolis.

De acordo com o Radar, o acusado é um auxiliar administrativo de uma rede de supermercados, de 44 anos. Ele trafegava pela rodovia em uma motocicleta quando foi abordado pelos agentes, que confirmara um mandado de prisão preventiva em seu desfavor.

Segundo apurou a reportagem, o acusado respondia ao processo desde o ano de 2015. Somente em agosto, oito anos após o início das investigações, a Justiça julgou o caso e o condenou. Um dos trechos da sentença condenatória destaca que “não havendo dúvidas relevantes da materialidade e autoria do crime, julgo procedente o pedido para condenar o réu, nas penas previstas no artigo 217-A do Código Penal.”

O homem está custodiado na carceragem da Polícia Judiciária, aguardando transferência para o sistema penal. A reportagem ainda não conseguiu contato com sua defesa.