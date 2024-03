Homem com autismo se perde em Salvador e é encontrado pela GCM | A TARDE

Um jovem com Transtorno do Espectro Autista (TEA) grau 2 se perdeu da família em Salvador e foi encontrado por equipes do Grupo de Apoio ao Turista da Guarda Civil Municipal (GAT/GCM). Ele foi devolvido à família na manhã desta sexta-feira, 15.

Segundo a Polícia Civil, Guilherme teria informado aos agentes que é da cidade de São Paulo e se desencontrou do pai. Uma guarnição da GCM o encaminhou até a 14ª Delegacia de Polícia e inciaram as buscas para tentar localizar os responsáveis.

O pai e a irmã do jovem conseguiram localizá-lo após ações de divulgação na mídia. À polícia, a família contou que, na verdade, ele se chama Vilerio e mora no município de Simões Filho, região metropolitana de Salvador.