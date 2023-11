Homem é assassinado um dia após avisar à irmã que seria morto | A TARDE

Um homem, identificado como Jonas Souza Santos, foi morto a tiros no bairro de Pau D'Arco, em Ipiaú, localizado no sul da Bahia.

Conforme informações do site Giro Ipiaú, Jonas chegou a desabafar com a sua irmã afirmando que estava em perigo. “Ele me disse ontem que iria morrer”, revelou ela, na noite da sexta-feira, 20, quando aconteceu o caso. Ainda segundo os relatos da família, Jonas já havia sobrevivido a uma tentativa de assassinato.

Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada para investigar o crime. A autoria e motivação para o homicídio está sendo analisada pela Polícia Civil.