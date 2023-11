Homem é condenado a mais de 20 anos de prisão por estuprar enteada | A TARDE

A Justiça determinou que o réu cumpra a pena em regime inicialmente fechado | Foto: Reprodução

Um homem foi condenado a 20 anos de prisão por estuprar a própria enteada, de forma continuada, no município de Monte Santo, localizado no nordeste da Bahia, conforme informações do Ministério Público da Bahia (MP-BA). A condenação também consta crime de ameaça.

Segundo o MP-BA, a pena, estabelecida pelo Tribunal do Júri no dia 7, levou em consideração ainda que o crime, foi agravado pelo fato da vítima estar sob a proteção do homem no período.

De acordo com a denúncia, o crime veio à tona quando a adolescente descobriu, em abril de 2022, que estava grávida de seis meses do padrasto. Ela teria relatado ao Conselho Tutelar que os abusos começaram quando ela tinha 12 anos.

Os abusos seriam acompanhados de ameaças feitas pelo réu de que expulsaria a adolescente de casa, na hipóteses dela relatar os abusos à mãe. Ainda de acordo com a denúncia, ao saber do caso, a mãe da vítima deixou de se relacionar com o réu, que passou a ameaçar as duas, motivo pelo qual foi preso preventivamente.

A Justiça determinou que o réu cumpra a pena em regime inicialmente fechado.