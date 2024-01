Homem é encontrado morto após postar foto em academia | A TARDE

O corpo de um homem foi encontrado em um estacionamento de uma barraca de praia na orla do município de Porto Seguro, sul da Bahia. Segundo as informações do Radarnews, a vítima foi identificada como Fernando Oliveira e era funcionário de uma companhia aérea no aeroporto da cidade.



De acordo com a publicação, Fernando apresentava uma lesão na cabeça quando foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 4. Pouco antes disso, na noite anterior, ele havia postado uma foto em uma rede social treinando na academia. Na imagem, ele aparece com as mesmas roupas que vestia quando foi encontrado morto.