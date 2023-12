Homem é encontrado morto na zona rural de Medeiros Neto | A TARDE

Um homem de 24 anos foi encontrado morto na zona rural da cidade de Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia, na tarde desta terça-feira, 19. A uspeita é de que ele tenha sido atingido por um raio.

A vítima foi identificada como João Mateus Cardosos Silva. O corpo foi encontrado caído em uma área de campo da Usina Santa Maria, onde ele trabalhava, e foi localizado por colegas. De acordo com a assessoria da prefeitura, chovia forte no momento do ocorrido.

O corpo de João Mateus foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas, também no extremo sul, e vai passar por necropsia, para que a causa da morte seja identificada.