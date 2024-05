Homem é morto a facadas na Bahia e irmão é o principal suspeito | A TARDE

Um homem foi morto a facadas no domingo, 21, no município de Muritiba, no interior da Bahia. De acordo com informações preliminares, o irmão da vítima é suspeito de cometer o crime em um bar.

Segundo o Revista Recôncavo, a vítima, identificada como João, estava em um bar quando se desentendeu com o irmão. O suspeito do crime, conhecido como 'Bem-te-vi', teria atacado João durante a discussão. Após o crime, ele fugiu do local.

Populares que presenciaram o crime acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém os paramédicos encontraram a vítima sem vida. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.