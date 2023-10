Homem é morto a tiros em distrito de Feira de Santana | A TARDE

Um homem, sem identificação formal, foi encontrado morto e com marcas de tiros, no na zona rural do distrito de Humildes, em Feira de Santana.

Policiais de plantão da 1ª Coorpin/Feira de Santana foram acionados para a ocorrência. Foram expedidas as guias periciais e a apuração foi iniciada pela unidade.

Em nota, a PM informou que "policiais militares da 67ª CIPM foram acionados para apurar a denúncia de vítima de disparo de arma, na zona rural do distrito de Humildes, em Feira de Santana. No local, os pms encontraram um corpo do sexo masculino".

A autoria e motivação seguem desconhecidas.