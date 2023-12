Homem é morto a tiros na frente do filho de oito anos | A TARDE

Elielton Santana de Almeida, de 32 anos, foi morto a tiros na frente do filho de oito anos no domingo, 3, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. A vítima estava em um bar no bairro Vale do Jacuípe, quando foi atingido pelos disparos. O filho dele, que estava no local, não foi atingido.

O suspeito de cometer o crime já foi identificado pela Polícia Civil e está sendo procurado. A motivação ainda é desconhecida.

No momento dos tiros, um homem e uma mulher saíram para ver o que estava acontecendo e também foram atingidos. Eles foram socorridos para uma unidade de saúde e passam bem.