Homem é preso e drogas são apreendidas no interior da Bahia | A TARDE

A Polícia Militar (PM) realizou uma ação com o apoio da equipe da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste, no bairro Novo Horizonte, em Capela do Alto Alegre, a cerca de 230 km de Salvador. Na ação um homem foi preso e porções e maconha e cocaína foram apreendidas na sexta-feira, 24.

Durante a intensificação de policiamento na região, as guarnições avistaram cinco pessoas em um terreno baldio, que começaram a evadir do local ao avistar a PM. Os policiais desembarcaram das viaturas e iniciou-se o cerco na área, sendo possível alcançar um dos homens. Na ação, foram apreendidos 68 gramas de maconha e 8 porções cocaína.



O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Riachão do Jacuípe, onde foi registrada a ocorrência.