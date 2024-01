Homem é preso em flagrante suspeito de matar o próprio irmão a facadas | A TARDE

Um homem foi preso em flagrante suspeito de matar o próprio irmão no município de Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia.

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso aconteceu na última dia segunda, 1º, e a vítima foi identificada como Manoel Francisco da Cruz, de 78 anos.

Segundo testemunhas, o suspeito morava em Belo Horizonte e havia se mudando recentemente para Medeiros Neto, onde morava com a vítima. Ele teria atacado o irmão enquanto o idoso dormia. No entanto, as informações não foram confirmadas pela Polícia Civil.

A motivação do crime será investigada por policiais da delegacia de Medeiros Neto.