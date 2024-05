Homem é suspeito de matar a mulher na frente dos 3 filhos do casal | A TARDE

Uma mulher foi morta com vários golpes de faca na madrugada desta terça-feira, 23, no Condomínio Campo Belo, Bairro Campo do Gado Novo, em Feira de Santana, na Bahia.

A vítima, Rafaela Ramos Santos, de 32 anos, foi esfaqueada no pescoço, tórax, costas e mãos. O companheiro de Rafaela é o principal suspeito de ter cometido o feminicídio.

Durante o crime, o filho do casal, de apenas 13 anos, ficou ferido. O adolescente foi socorrido para um hospital, mas não há informações sobre o seu estado de saúde. O suspeito do crime fugiu do local.

Em nota ao Portal MASSA!, a Polícia Militar informou que militares da 66ª CIPM foram acionados para averiguar a informação de duas pessoas caídas ao solo, feridas por golpes de arma branca. No local, os agentes de segurança constataram o óbito de uma das vítimas. As circunstâncias do fato serão investigadas pela Polícia Civil.