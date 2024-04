Homem esfaqueia motorista e passageiro após batida de carro | A TARDE

Um homem esfaqueou o motorista e o passageiro de um carro após se envolver em um acidente de trânsito na noite de domingo, 14, na BA-650, na altura da entrada do povoado de Tesourinhas, no município de Ibirataia.

Ninguém no acidente; entretanto, o condutor de um dos veículos esfaqueou o motorista do outro carro e um passageiro. As informações foram confirmadas pelo Giro Ipiau com a Polícia Rodoviária Estadual.

De acordo com as informações, o condutor de um dos veículos é suspeito de ter cometido o crime contra o outro motorista envolvido no acidente. Em seguida, abandonou o carro e fugiu do local. Uma das vítimas foi atingida no ombro, e a outra, provavelmente o passageiro, identificado por nossa reportagem como José dos Santos, foi ferida no abdômen e nas costas.

As vítimas foram socorridas inicialmente para a Fundação Hospitalar de Ibirataia, e, em seguida, o passageiro foi transferido para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. O autor das facadas está sendo procurado