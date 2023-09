Homem joga quase 5kg de drogas em lixeira de ônibus na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, 4,4 kg de drogas localizadas em um ônibus que fazia a linha Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul para Recife, capital de Pernambuco. De acordo com os agentes, a apreensão contou com o auxílio de cães farejadores.

"O cão, K-9 FRIEDEL, indicou sinal positivo para a presença de material ilícito em uma mala azul que estava no compartimento de bagagens. A equipe realizou a fiscalização na parte interna do veículo, encontrando dentro da lixeira do banheiro uma sacola contendo 900 g de cloridrato de cocaína, 3,1 kg de pasta base de cocaína e 400 g de maconha", informou a PRF.

A sacola, segundo a polícia, pertencia a um passageiro responsável pela mala azul. Com o homem a equipe ainda localizou acessórios para uso de maconha e um comprimido de ecstasy. O suspeito foi apresentado na delegacia de Vitória da Conquista, no Oeste da Bahia. Ele deverá responder pelo crime de tráfico de drogas. O flagrante foi registrado na tarde de quinta-feira, na BR 116.