Homem morre após ataque a tiros dentro de conjunto em Feira de Santana | A TARDE

Um homem foi vítima de homicídio, na noite do último sábado, na cidade de Feira de Santana (BA). O crime aconteceu na Rua 12 da Praça do Conjunto Luiz Eduardo Magalhães, no bairro Brasília, em frente a um bar.

A vítima foi identificada como Emerson da Anunciação Santos, de 27 anos. Ele morreu após dois homens chegarem no local em um veículo e deflagrarem vários tiros contra o grupo que o rapaz estava dele.

Além da vítima, Jailton Diogo de Oliveira, de 49 anos, também foi atingido no pé e precisou ser socorrido para o Hospital Geral Clériston Rodrigues. O estado de saúde dele não foi informado.

Até o momento, não há mais informações sobre a autoria nem a motivação do crime.