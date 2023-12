Homem morre após batida entre carros | A TARDE

Um homem morreu após uma batida entre dois carros na noite de quarta-feira, 20, na BR-325, em trecho da cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o veículo que a vítima dirigia trafegava na contramão da rodovia.

O acidente aconteceu no km 345, no bairro Jardim Primavera. De acordo com a PRF, dois passageiros que estavam no carro do motorista que morreu ficaram feridos. Eles foram levados para o Hospital de Traumas, em Petrolina. Não há detalhes do estado de saúde deles e o nome do homem que morreu não foi revelado.

O motorista do outro veículo e o filho dele também ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital de Traumas de Petrolina. A esposa dele e o outro filho não tiveram ferimentos.

Além da Polícia Rodoviária Federal, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.