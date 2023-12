Homem morre após confronto com policiais militares no sul do estado | A TARDE

A Polícia Militar frustrou um ataque de uma facção criminosa contra um grupo rival no distrito de Coroa Vermelha, na cidade de Santa Cruz Cabrália, no extremo sul do estado. Houve confronto e um dos suspeitos morreu

O caso aconteceu no sábado, 2, durante a "Operação Papa". As informações são da Polícia Militar. Os suspeitos fugiram para uma região de mata e os agentes encontraram um homem ferido caído no chão. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, 77 porções de crack, 51 de cocaína e seis de maconha.