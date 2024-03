Homem morre e submetralhadora é apreendida após confronto com a PM | A TARDE

Um confronto entre policiais militares e um homem foi registrado na cidade de Juazeiro, no interior da Bahia, na tarde de terça-feira, 27. De acordo com informações policiais, o homem efetuou disparos contra as guarnições, foi atingido e morreu.

Ainda segundo as informações, com o homem foi encontrada uma submetralhadora, 20 papelotes de substância análoga à maconha, além de munição.



Em consulta aos Sistemas de Pesquisa, a polícia verificou que o resistente tem antecedentes por posse de drogas e violência doméstica.