Homem morre e três pessoas ficam feridas durante ataque em Salvador | A TARDE

Um homem morreu e três pessoas ficaram feridas durante um ataque na noite de domingo, 19, no bairro de Alto de Coutos, no Subúrbio de Salvador. Entre as vítimas está uma criança de 12 anos. O caso aconteceu entre as ruas Muniz Travasso e Mangaratiba.

Segundo as informações da Polícia Civil, o homem, identificado como Jefferson Santos Silva, de 28 anos, chegou a ser socorrido para Hospital do Subúrbio, mas não resistiu e morreu. Mais duas pessoas, a criança e uma mulher de 36 anos, foram socorridas pelos policiais e por moradores para uma unidade de saúde da região. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.

Além deles, uma quarta pessoa teria sido baleada. Ainda conforme a Polícia Civil, uma ocorrência de lesão corporal dolosa foi registrada no Posto Policial daquele hospital, tendo como vítima um homem de 24 anos. Ele foi atingido no tornozelo por um tiro quando passava naquele bairro. Ele teria sido vitimado na mesma ação violenta, entretanto o procedimento foi encaminhado para apuração na 5ª Delegacia Territorial (DT) de Periperi.

Já a morte de Jefferson, assim como as mulher e a criança baleadas, será investigada pela 3ª DH/BTS.