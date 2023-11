Homem que matou turista após falsa promessa de encontro é condenado | A TARDE

Mateus da Silva Borges, acusado de matar o turista Erivaldo Alves dos Santos, de 47 anos, no início de dezembro de 2022, em Porto Seguro, foi condenado a 32 anos e quatro meses de prisão, além de 156 dias-multa. O acusado se passou por uma mulher nas redes sociais para extorquir e atrair o funcionário público de Campinas, interior de São Paulo, até Porto Seguro, na Bahia.

De acordo com o Radar, Mateus deverá cumprir a pena no regime fechado, conforme sentença proferida pela juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro, Michelle Menezes Quadros Patrício, no dia 21 de novembro.



O réu foi considerado culpado pelos crimes incursos nos artigos 171 (prática de golpe no qual o criminoso engana a vítima para obter algum tipo de vantagem), 158 (obtenção das senhas de celular e banco), 157 (subtração do carro e celular) e 211 (ocultação de cadáver), todos do Código Penal.



O crime

Erivaldo Alves dos Santos, de 47 anos, era funcionário de uma empresa de saneamento básico na cidade de Campinas, em São Paulo, e tinha viajado para Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, onde iria se encontrar com uma suposta mulher que conheceu pelas redes sociais. O servidor público desapareceu no 2 de dezembro, mesmo dia em que chegou ao município.



A localização do corpo foi possível após a prisão de dois suspeitos. Um deles, Mateus da Silva Borges, na época com 20 anos, confessou que cometeu o assassinato, após ter transferido todo o dinheiro da conta bancária da vítima para um comparsa, mediante transações de Pix. A vítima foi morta com um disparo de arma de fogo na cabeça.



Logo após matar o servidor, Mateus vendeu o carro de Erivaldo para uma pessoa que frequentava um posto de lavagem. O corpo da vítima foi encontrado no dia 10 de dezembro, em um matagal na estrada entre Arraial e Trancoso. O cadáver estava em uma cova de 50 centímetros de profundidade, aberta dois dias antes do homicídio. O funcionário público deixou um casal de filhos menores de idade.