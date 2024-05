Homem recebe carro furtado como pagamento e acaba na delegacia | A TARDE

Um homem de 45 anos foi detido nesta terça-feira, 23, em Alagoinhas, no interior da Bahia. Ele estava a bordo de um FIAT/Pulse e durante a abordagem, os policiais descobriram um boletim de ocorrência no qual informava o furto do veículo.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado em janeiro deste ano na capital baiana, o Pulse havia sido alugado numa locadora de carros e não devolvido, o que gerou então a queixa criminal .

Aos policiais, o homem negou ter conhecimento da irregularidade e disse que o automóvel foi lhe dado como pagamento de uma dívida. Os elementos identificadores do veículo foram vistoriados e os PRFs descobriram que os caracteres da placa foram adulterados. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.