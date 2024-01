Homem suspeito de abusar de crianças de em vulnerabilidade é preso | A TARDE

Um homem foi preso nesta sexta-feira, 5, em Salvador, acusado de estuprar meninos com idades entre 10 e 12 anos. De acordo com a Polícia Civil, pelo menos quatro vítimas já foram identificadas.

O suspeito sempre passava de motocicleta pelos bairros de São Marcos, Pau da Lima, São Rafael e Vila Canária. Ele oferecia vantagens para meninos em situação de vulnerabilidade social e tirava essa crianças do local, as levava para um local ermo e praticava os abusos sexuais.

Ainda segundo as investigações da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), o suspeito responde por um inquérito na Polícia Federal, por exploração sexual de criança e adolescente na internet e no estado do Paraná.

Além disso, há a suspeita que um ex-enteado do suspeito foi vítima dos abusos sexuais. A polícia acredita que mais crianças foram vítimas do suspeito.