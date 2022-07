Homens são mortos a tiros em Feira de Santana

Dois homens foram mortos na noite deste sábado, 30, em Feira de Santana. Os crimes, a princípio, são distintos e ocorreram em locais e horários diferentes. A delegada Ludmila Vilas Boas e Santos efetuou os dois levantamentos cadavéricos.

Por volta das 20h, no distrito de Humildes, Robenildo da Hora Dantas, de 29 anos, foi vitimado por tiros, na rua Flor de Cactos, de acordo com informações do site Acorda Cidade. Não há informações sobre a motivação do crime. Depois, às 22h30, Israel Lopes Machado, de 37 anos, também foi morto a tiros.

Ele foi alvejado com disparos na cabeça, que vieram de um carro. O crime aconteceu na rua Amado Bahia, no bairro Parque Panorama, próximo a uma quadra de esportes.

Também não se sabe a motivação para o assassinato. Ainda de acordo com o site, os corpos de Robenildo e Israel foram encaminhados para necropsia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Os crimes são investigados.