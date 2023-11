Homens são presos após tentativa de homicídio de açougueiro | A TARDE

Dois homens foram presos pela Polícia Civil, sob a suspeita de serem os autores das agressões em um açougueiro, de 52 anos, com golpes de marreta. O crime foi praticado no distrito de Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, no dia 13 de maio deste ano. O açougueiro foi encontrado desmaiado em sua residência, no bairro Barriga de Rato, após ser espancado com golpes de marreta em várias partes do corpo.

A investigação da Polícia Civil concluiu que o motivo do crime foi o fato da vítima ter assediado a esposa de um dos suspeitos. Os acusados, de 52 e 31 anos, tiveram os celulares apreendidos para perícia.



A prisão foi realizada por policiais civis da 2ª Delegacia Territorial, em cumprimento a mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos pela Justiça.