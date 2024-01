Homens trocam tiro com a PM no Litoral Norte da Bahia | A TARDE

Um confronto entre policiais militares e um grupo de criminosos, na BA-099, em Camaçari (BA), próximo a Itacimirim, resultou na apreensão de armas de fogo, granadas, carregores e munições.

De acordo com Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), os policiais realizavam abordagens em um ponto da via, quando visualizaram um Fiat Siena de cor branca em movimentação suspeita. "Os pms deram ordem de parada, porém o condutor não obedeceu. Enquanto fugia, tiros foram deflagrados contra os policiais, que revidaram", diz o comunicado.

Após o confronto, os pms encontraram um dos indivíduos ferido caído ao solo, que foi imediatamente socorrido a uma unidade de saúde da região.

Ao todo, na ação, quatro suspeitos foram presos. Com eles, foram encontrados duas pistolas Taurus calibres 9mm e 40, um revólver calibre 38, duas granadas artesanais, três carregadores, sendo um deles alongado e outro tipo caracol, munições, facas e mascaras.

O carro, os detidos e todo o material apreendido foi apresentado à 33ª Delegacia Territorial, onde a ocorrência foi formalizada.