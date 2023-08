Hospital Geral Clériston Andrade recebe 30 novos leitos

30 novos leitos e a ampliação do serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, foram entregues nesta segunda-feira, 28. Ao todo, a unidade que é referência para atendimentos a pacientes graves, passa a contar agora 374 leitos. O investimento é superior a R$ 13,6 milhões entre obras e equipamentos.

Ao contabilizar os investimentos recentes e em curso na área da saúde em Feira de Santana, o Governo do Estado tem mais de R$ 460 milhões aplicados em obras entregues e em andamento, equipamentos adquiridos e contratos com entidades filantrópicas e privadas no município.

O novo serviço de Nutrição e Dietética do HGCA conta com 140 colaboradores, incluindo cozinheiros, ajudantes, auxiliares, copeiros, técnicos e nutricionistas. Diariamente, a equipe produz 2.600 refeições e dietas especiais para pacientes, acompanhantes e servidores da unidade. Além disso, prepara cerca de 100 litros de dieta enteral e suplementos orais.

Parte do investimento realizado na ampliação do serviço de Nutrição e Dietética do HGCA foi executado em atendimento à conciliação judicial promovida no bojo do Ação Civil Pública, celebrada entre o Estado da Bahia o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado da Bahia.