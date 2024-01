Identificados os cinco familiares mortos em acidente na BR-116 | A TARDE

As cinco pessoas que morreram na batida entre uma carreta e um carro, na noite de quarta-feira, 17, na BR-116, em trecho da cidade de Milagres, eram da mesma família. As vítimas são pai, mãe, dois filhos e um sobrinho.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 554, por volta das 20h30. Todas as vítimas estavam no carro. Elas forma identificadas como:

- Flávio Costa Silva, de 41 anos (pai de duas crianças e tio da outra - era o motorista do carro);

- Eunice Ribeiro de Jesus Costa, de 31 anos (mãe de duas crianças e tia da outra)

- Íngrid Flávia Ribeiro Costa, de 10 anos (filha do casal);

- Bernardo Flávio Ribeiro Costa, de 8 anos (filho do casal);

- Gabriel Pereira Silva Trevisolo, de 16 anos (primo das crianças e sobrinho do casal).

A família é do município de Jequié, no sudoeste do estado, e estava em viagem para Salvador.

Flávio Costa Silva era motorista da Prefeitura de Jequié e trabalhava na Secretaria de Desenvolvimento Social. Em nota, o órgão adiou eventos e lamentou o acidente: "Flávio era um dedicado motorista profissional, tendo desempenhado sua função de forma ética e exemplar, conduzindo os veículos da Prefeitura".