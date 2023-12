Idoso é preso suspeito de matar jovem de 22 anos com facadas na BA | A TARDE

As informações do caso são da Polícia Militar | Foto: Da Redação

Um idoso de 63 anos foi preso em flagrante no fim da tarde de sexta-feira, 15, suspeito de matar um jovem a facadas, no distrito de Coqueiro, na zona rural de Jucuruçu, no extremo sul baiano.



A vítima, identificada como Daniel Fernandes de Santana, de 22 anos, foi esfaqueada no pescoço. De acordo com a Polícia Militar, após ter sido golpeado com uma faca do tipo peixeira, ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Jucuruçu, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso é investigado pela delegacia territorial de Itamaraju, município próximo a Jucuruçu, onde o suspeito segue preso, à disposição da Justiça.