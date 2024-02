Idoso morre prensado em elevador da Caixa Econômica na Bahia | A TARDE

Um idoso, identificado como Ednaldo Neres dos Santos, de 67 anos, natural de Dário Meira, morreu prensado por um elevador dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal, no centro de Jequié, no sudoeste da Bahia, na terça-feira,30.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o idoso estava preso embaixo da plataforma do elevador para pessoas com deficiência. As equipes de resgate suspenderam a plataforma e retiraram a vítima, que foi atendida no local com o apoio de prepostos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

No entanto, mesmo após várias tentativas de reanimação, o idoso morreu ainda dentro da agência bancária.

Idoso foi identificado como Ednaldo Neres dos Santos, de 67 anos | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em nota, a Caixa Econômica lamentou a morte do idoso e informou que tomou todas as providências necessárias para prestação de socorro no momento da queda. A instituição financeira se solidarizou com a família e disse que prestará assistência.

O fato é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Jequié.