Incêndio causa destruição em bar no oeste da Bahia | A TARDE

Um bar foi destruído por um incêndio de grandes proporções no Centro de Barreiras, cidade do oeste da Bahia, na manhã deste sábado, 2.

O fogo começou por volta das 6h, duas horas depois do fechamento do bar. Segundo o Corpo de Bombeiros, foi necessário quebrar a corrente do cadeado para que equipes do 17º Batalhão pudessem entrar no estabelecimento, localizado na Avenida Ruy Barbosa.

Parte do teto desabou. Paredes e janelas ficaram queimadas e rachadas por causa do calor. Cadeiras, mesas e outros itens também foram danificados. O valor total do prejuízo não foi detalhado, pelos responsáveis pelo espaço.

Com auxílio de dois caminhões, os bombeiros combateram as chamas, que tiveram início na cozinha e se espalharam para outras áreas, mas não atingiram imóveis vizinhos. A suspeita dos militares é de que o problema tenha sido causado pelo vazamento de um botijão de gás.

Uma perícia será realizada pelo Departamento de Polícia Técnica, para identificar as causas do incidente e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Apesar dos prejuízos, o local estava vazio e não há registro de feridos.