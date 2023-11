Incêndio de grandes proporções atinge morro no Vale do Capão | A TARDE

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de morro na quinta-feira, 27, no povoado de Caeté-Açu, conhecido como Vale do Capão, região da Chapada Diamantina.

Segundo os moradores, os focos de incêndio atingiram as áreas do Morro Branco e a serra da Cachoeira da Fumaça. Eles relataram que os brigadistas subiram as localidades na tarde de quinta e desceram na manhã desta sexta-feira, 27.

Os brigadistas atuaram no combate ao fogo com o apoio de aeronaves da Polícia Militar (PM).



A Brigada Voluntária Vale do Capão (BV-VC), da Associação de Condutores de Visitantes do Vale do Capão (ACV-VC), divulgou nas redes sociais um pedido de contribuição em qualquer valor no Pix (Pix: [email protected] / 04-131-046-0001-09) para ajudar nos equipamentos de combate a incêndio.

Outro incêndio atingiu o Vale do Capão ainda neste mês de outubro, em uma região chamada Serra do Candombá.