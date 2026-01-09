Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

Escândalo na saúde: R$ 5 milhões em desvio em Riachão das Neves

Prefeitura teria efetuado repasses milionários sem exigir comprovações trabalhistas

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

09/01/2026 - 13:40 h | Atualizada em 09/01/2026 - 14:00
Moab Nascimento de Santana (Republicanos), prefeito de Riachão das Neves
Moab Nascimento de Santana (Republicanos), prefeito de Riachão das Neves -

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) e o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) investigam uma série de irregularidades graves na gestão da saúde pública em Riachão das Neves, Oeste da Bahia.

A denúncia, que envolve diretamente a cúpula do governo municipal, gestão do prefeito Moab Nascimento de Santana (Republicanos), aponta indícios de fraude em um contrato de terceirização de mão de obra que supera a marca de R$ 5,4 milhões.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM
Vice-prefeito de Jussari usa tribuna para expor crise com gestor atual

O caso teve origem na contratação da empresa AQJQ Serviços, via dispensa de licitação, para o fornecimento de profissionais de saúde. De acordo com os autos da denúncia, a empresa sequer possuía cadastro de atividade econômica compatível com a locação de mão de obra temporária, o que sugere um possível direcionamento do certame.

Falta de transparência

A execução do contrato apresenta pontos críticos. O vínculo original, de R$ 4,3 milhões, foi prorrogado e aditivado para R$ 5,4 milhões em agosto de 2024. No entanto, a renovação teria ocorrido quando o contrato anterior já estava vencido, o que fere a legislação administrativa vigente.

Mais grave ainda é a ausência de fiscalização nos pagamentos. A denúncia sustenta que a prefeitura efetuou repasses milionários sem exigir a comprovação de obrigações trabalhistas ou a apresentação de folhas de ponto.

Nas planilhas de faturamento, não constariam sequer os CPFs dos médicos e enfermeiros, impossibilitando a verificação de que os serviços foram, de fato, prestados.

Investigação

O cenário de suposto desvio de recursos públicos é reforçado pela falta de pareceres da Controladoria Municipal e pela ausência de "atesto" dos fiscais de contrato nos processos de pagamento.

As autoridades buscam agora identificar danos ao erário e as responsabilidades civis e criminais dos gestores envolvidos.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Riachão das Neves e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

contratos públicos corrupção gestão municipal investigação saúde pública transparência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Moab Nascimento de Santana (Republicanos), prefeito de Riachão das Neves
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

Moab Nascimento de Santana (Republicanos), prefeito de Riachão das Neves
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Moab Nascimento de Santana (Republicanos), prefeito de Riachão das Neves
Play

Empresa baiana é investigada por fraude milionária em licitações públicas

Moab Nascimento de Santana (Republicanos), prefeito de Riachão das Neves
Play

Socorrista é golpeado na cabeça com facão após discussão na Bahia

x