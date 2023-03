Jerônimo quer escolas da rede estadual abertas nos finais de semana

O governador do estado, Jerônimo Rodrigues (PT), decidiu que as escolas públicas da rede estadual de ensino estarão abertas nos finais de semana para os estudantes e seus familiares.

De acordo com o gestor baiano, a medida visa alcançar objetivos como: promover maior integração da comunidade com as escolas, ampliando o sentimento de pertencimento; proporcionar um ambiente seguro para os estudantes nos finais de semana, afastando os jovens de contextos de vulnerabilidade social; fortalecer o processo de aprendizagem, ofertando atividades pedagógicas, esportivas e culturais; e ampliar a oferta de alimentação de qualidade para o público-alvo do projeto.

A abertura das escolas nos fins de semana é uma das estratégias de outro programa estadual, o “Bahia Sem Fome”, que será lançado pelo Governo do Estado ainda nos primeiros 100 dias da nova gestão do Poder Executivo baiano.

Em outras oportunidades, o governador Jerônimo Rodrigues manifestou por diversas vezes sua atenção com as causas do enfrentamento da fome e a inclusão durante seu mandato.