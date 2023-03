Jerônimo Rodrigues anuncia reajuste na bolsa da Fapesb

Nesta terça-feira, 28, através de suas redes sociais, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), anunciou o reajuste das bolsas de pesquisas que são concedidas pela Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia (Fapesb), que é vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

Os novos valores das bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado estão acompanhando o percentual de reajuste oferecido pelo Governo Federal. O pensamento é que esse benefício referente ao mês de março seja pago já com o reajuste a partir de abril.

“Nós estamos com essa correção com um esforço muito grande financeiro. Dois meses de governo e já fazemos essa conta com a Secretaria da Fazenda, com a participação da Secti, com a própria Fapesb e, naturalmente, a Secretaria de Educação, garantindo, assim, a relação com as universidades. Anunciamos que a bolsa de iniciação científica chegará ao valor de R$ 700, de mestrado chegará a R$ 2100, de doutorado para R$3100 e a de pós-doutorado de R$ 5200”, afirmou o governador.

Secretário da Secti, André Joazeiro faz questão de lembrar que o país está vivendo um novo momento, onde a ciência voltou a ser valorizada como deve.

"É a Bahia de braços dados com o governo Lula, valorizando ciência, tecnologia e inovação. Temos que comemorar, pois, como disse nosso presidente, saímos de um período sombrio da nossa história, um período marcado pelo negacionismo. Vamos seguir avançando sempre em prol do nosso povo”, finalizou o secretário.