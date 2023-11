Jerônimo Rodrigues lança novo portal do Governo da Bahia | A TARDE

“O que o Governo da Bahia pode fazer por você hoje?” é a pergunta que está logo no topo do novo portal do Governo do Estado, ba.gov.br, que será lançado pelo governador Jerônimo Rodrigues, nesta quarta-feira, 1º, às 19h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, em Salvador. A plataforma única reúne serviços públicos, informações institucionais e notícias, com o objetivo de oferecer mais comodidade e facilidade aos cidadãos baianos.



De acordo com o govermo, o ba.gov.br terá quase 600 serviços disponíveis que podem ser acessados pela web, aplicativo e pelo WhatsApp, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer lugar, de forma simples e segura. Entre os órgãos que oferecem serviços na plataforma estão a Saeb, com o SAC Digital, Detran, Sefaz, SineBahia, Procon, Embasa, INSS, a PM, com a Junta do Serviço Militar, a Polícia Civil com a Delegacia Digital, além da Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública e Tribunal Regional Eleitoral.