Jerônimo visita família de médico baiano assassinado no Rio | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) visitou a família do médico ortopedista Perseu Ribeiro, 33, morto em um ataque a tiros no Rio de Janeiro, na madrugada da última quinta-feira, 5. O governador esteve na casa dos familiares acompanhado da equipe de apoio e da prefeita Maria das Graças. Juntos eles ficaram na residência da família por cerca de 20 minutos, segundo informações do portal Giro Ipiaú.

Durante a visita, o governador demonstrou suas condolências e compartilhou palavras de conforto, destacando a importância do trabalho realizado pelo Dr. Perseu Ribeiro e o impacto que sua partida prematura teve na comunidade. “É um momento de muita dor perdeu um ente querido dessa forma. Estamos aqui para demonstrar o nosso apoio à família, a comunidade de Ipiaú e de toda a Bahia”, destacou Jerônimo em entrevista ao GIRO.

Após a visita o governador se dirigiu até a cidade de Jequié onde participou de inaugurações na tarde dessa sexta-feira.

O corpo de Perseu foi velado nesta sexta-feira e o enterro será nesta sábado, 7, às 10h, no Jardim da Saudade.