Jogo entre atletas e crianças visa promover campanha para adoção

Cerca de 200 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos aguardam por adoção na Bahia. Este número motivou o Tribunal de Justiça da Bahia a realizar a campanha “Filhos são eternos bebês” ocorrida, ontem, na Arena Santiago, no bairro de Brotas, que reuniu juristas, imprensa e representantes dos principais times do futebol baiano, além de uma partida de futebol entre atletas e crianças aptas à adoção.

A adoção tardia envolve além de crianças com idade avançada; grupos de irmãos e/ou com necessidades específicas de saúde ou deficiências. “O objetivo dessa campanha é dar visibilidade ao grupo de crianças e adolescentes com idade avançadas, e/ou que pertençam a grupos de irmãos, possuam problemas de saúde a serem incluídas em famílias por meio da adoção. Cerca de 1200 baianos estão na fila para a adoção, porém cerca de 200 crianças entre 8 e 17 anos aguardam por uma família. Queremos diminuir essa estatística e incluir essas crianças”, ressaltou o titular da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ), desembargador Salomão Resedá.

Em 2022, das 82 crianças adotadas no estado da Bahia, 50 tinham até 6 anos de idade e apenas 32 possuíam idade superior. Neste ano, a preferência por crianças com menos de 6 anos tem se mantido. De janeiro até a primeira quinzena deste mês, das 41 sentenças de adoção proferidas, apenas 10 foram de crianças com idade superior a 6 anos. Os dados do Sistema Nacional de Adoção (SNA) revelam que os pretendentes, em sua maioria, preferem crianças com até 6 anos de idade.

“Nos intervalos dos jogos vamos passar o vídeo do TJ para conscientizar sobre a importância da adoção. O Esporte Clube Vitória está muito orgulhoso e contente de participar da ação”, afirma Fábio Mota, presidente do Esporte Clube Vitória.

Alguns monumentos e imóveis de Salvador e do interior do Estado, terão suas fachadas iluminadas com a cor roxa. É a cor da TAG que aparece no Sistema Nacional de Adoção (SNA), a cada processo de adoção finalizado. E é o tom que iluminará prédios, equipamentos turísticos e públicos da capital baiana durante essa semana especial.