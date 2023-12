Jovem de 18 anos é morta a facadas ao voltar de festa com companheiro | A TARDE

Uma jovem de 18 anos foi morta com golpes de faca após voltar de uma festa com o companheiro no último domingo, 17, no distrito de Recife, na zona rural de Jussara, município no norte do estado. O homem é o principal suspeito do crime e foi preso em flagrante.

A vítima foi identificada como Aline Santos Souza. Segundo informações da Polícia Militar, o casal teve uma discussão durante o evento onde estavam e ao retornarem para a casa onde moravam, tiveram outro desentendimento, por razões desconhecidas. Após a confusão, o homem teria atingido a vítima com facadas e fugido.

Os militares foram acionados, fizeram buscas e encontraram o suspeito escondido em uma estrada vicinal. Ele foi encaminharam para a delegacia, confessou o crime e encontra-se à disposição da Justiça, conforme a Polícia Civil. O homem não teve nome divulgado.

O corpo de Aline foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Irecê e liberado para a família. Não há detalhes sobre o sepultamento dela.