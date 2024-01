Jovem é executado dentro de casa no interior da Bahia | A TARDE

Eduarco Conceição de Almeida, de 24 anos, foi executado, na noite do último sábado,, 23, no município de Apuarema, no interior da Bahia. O jovem, que também era conhecido como Duda, teve sua residência invadida pelos criminosos.

Segundo informações, vários disparos de arma de fogo atingiram Eduardo, que não resistiu e veio a óbito no local.

O corpo de Eduardo foi levado ao Instituto Médico Legal de Jequié (BA). A motivação e autoria do crime, que ainda são desconhecidas, serão investigadas pela Polícia Civil. Até o momento ninguém foi preso.