Jovem morre após pular de ferry no Bom Despacho

Um jovem de 19 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 27, nas proximidades do Terminal Marítimo de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.

Segundo as informações iniciais da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que a vítima, identificada como Ícaro Rodrigo Teles Carvalho, estava desaparecida desde o último sábado, 25, quando ele e alguns amigos pularam do ferry-boat para seguir nadando para a Ilha. Não há detalhes de qual embarcação os jovens pularam.

O jovem seria morador do bairro de Cajazeiras, em Salvador, e estaria viajando ao lado de dois amigos, que também pularam da embarcação.

Durante o percurso para chegar à praia, Ícaro teria se afogado e desapareceu. Ele só foi encontrado na manhã desta segunda por uma guarnição do 2° SGBM, pertencente ao 16° GBM de Santo Antônio de Jesus. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, o corpo foi deixado sob os cuidados do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para identificação e procedimento legais. A Delegacia Territorial de Itaparica expediu as guias de perícia e remoção.

O Portal A TARDE entrou em contato com Internacional Travessias Salvador, responsável pela operação do sistema Ferry Boat, mas a empresa disse que não há confirmação de que o caso aconteceu no ferry e que "no momento, não há posicionamento. Apenas que essa prática não é autorizada".