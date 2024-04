Jovem morre após ser arremessado de carro em acidente na BR-330 | A TARDE

Um jovem de 24 anos morreu e outros cinco ficaram feridos após o carro em que estavam capotar no domingo, 14, na BR-330, trecho do município de Aiquara, no sudoeste baiano. A vítima fatal, identificada como Mateus Santos Dias, era o motorista do veículo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Mateus perdeu o controle da direção em uma curva. Com isso, o carro desceu uma ribanceira e capotou. O corpo dele foi arremessado para fora do veículo com o impacto.

Os outros cinco jovens foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Três deles apresentaram quadro leve e foram levados para o Hospital Geral de Ipiaú. Os outros dois estão em estado mais grave no Hospital Geral Prado Valadares.