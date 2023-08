Kleber Rosa lamenta morte de Mãe Bernadete: "Grande liderança negra"

O ex-candidato ao governo da Bahia e servidor da Polícia Civil, Kléber Rosa participou de um ato político nesta sexta-feira,18, na Praça da Piedade, onde comentou sobre a morte da ialorixá e liderança quilombola Mãe Bernadete, que foi assassinada tiros dentro de casa, em Simões Filho. Ele pede que a autoria seja elucidada para que o crime não entre para a lista de mais um "motivado por disputas fundiárias".

Ele salientou que a execução de Bernadete e do filho "Binho do Quilombo" representam a pressão histórica da especulação imobiliária contra as comunidades quilombolas. "Bernadete passou a vida inteira lutando em defesa do território quilombola de Pitanga dos Palmares em prol da regularização fundiária e da sobrevivência das famílias da comunidade. Perdemos mais uma grande liderança negra que dedicou a vida inteira à luta em prol da garantia de direitos do quilombo de Pitanga dos Palmares e da nossa ancestralidade ", lamentou Rosa.