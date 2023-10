Laboratório de drogas é encontrado com 60 kg de cocaína na RMS

Sessenta quilos de cocaína foram apreendidos em um laboratório de drogas em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, na manhã desta sexta-feira, 22.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), integrantes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) patrulhavam pelas ruas do bairro Cristo Rei, quando perceberam o nervosismo de pessoas em frente a uma casa. Ao perceberem a aproximação das equipes, o grupo fugiu para uma região de mata densa que ficava atrás da casa.

Ainda segundo a SSP, a polícia realizou buscas pela região, mas ninguém foi encontrado.

Durante varreduras, os policiais encontraram, além dos quatro sacos contendo os quilos das drogas, quatro coletes com placas para fuzil, dois carregadores – um deles caracol para munição calibre 9 milímetros -, duas balanças, um caderno com anotações do tráfico de drogas, uma máquina de cartão, balaclava e materiais usados para o refino e armazenamento da droga.

Todo o material foi encaminhado para a sede do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). Esse é o 12º laboratório de cocaína encontrados pelas forças da Secretaria da Segurança Pública (SSP) neste ano.