Lauro de Freitas vai receber o Dia Mundial da Criatividade 2024 | A TARDE

Em 2024, o maior movimento colaborativo de criatividade do mundo vai desembarcar em Lauro de Freitas com diversas atividades gratuitas pelas ruas da cidade nos dias 20, 21 e 22 de abril.

O Dia Mundial da Criatividade é realizado pela Organização Mundial da Criatividade e conta com inúmeras experiências, painéis, palestras, workshops e performances para profissionais, empreendedores e empresas de todos os setores que compõem a economia criativa.



Nessa edição, o evento também ocorre em outros 51 munícipios brasileiros, simultaneamente. O objetivo é unir o ecossistema de criatividade e inovação de diversas cidades, focando o desenvolvimento sustentável.

"Nosso propósito é conscientizar o mundo sobre o valor da criatividade como matéria-prima para a solução de problemas, inspirando pessoas a construírem projetos, cidades e negócios inovadores, impactando positivamente comunidades”, afirma Lucas Foster, idealizador da iniciativa e diretor executivo da Organização Mundial da Criatividade.

Com o tema “Inteligências Plurais”, a edição 2024 amplia a discussão entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil sobre as diversas inteligências e como a criatividade está inserida nesse contexto.

“A revolução criativa que estimulamos em cada cidade busca promover o fortalecimento de uma comunidade criativa atuando comprometida com a inovação e seus impactos reais, colaborando em redes para gerar impactos positivos nos ecossistemas dentro da moldura de sustentabilidade", conta Luiz Serafim, diretor executivo da World Creativity Day.

Em Lauro de Freitas, a líder local do Dia Mundial da Criatividade é Ana Pires CEO da Clara Idea "Ser aprovada pela Organização Mundial da Criatividade para trazer o Dia Mundial da Criatividade para Lauro de Freitas foi um orgulho muito grande, mas só faz sentido se tivermos o apoio de voluntários, anfitriões, inspiradores e parceiros da nossa região que ajudem a transformar esse dia em um evento inesquecível", convoca Ana Pires.

Para fazer parte da realização do maior festival colaborativo de criatividade do mundo em Lauro de Freitas, basta acessar o site www.worldcreativityday.com/brazil/, selecionar o nome da cidade e se inscrever como voluntário, inspirador e anfitrião a partir do dia 25/01/2024.

Mais informações pelo site www.worldcreativityday.com/brazil ou pelo e-mail [email protected]

Serviço

O que: Dia Mundial da Criatividade (World Creativity Day)

Quando: 20, 21 e 22 de abril

Sobre o Dia Mundial da Criatividade

Criado no Brasil em 2014, por Lucas Foster, o Dia Mundial da Criatividade tornou-se uma iniciativa global a partir de 2018, ano em que a Organização das Nações Unidas aprovou a Resolução 71/284, estabelecendo o dia 21 de abril como Dia Mundial da Criatividade e Inovação. Desde então, foram realizadas mais de 4.000 atividades em 146 cidades de 22 países com a participação de 80.000 pessoas.

O movimento é uma iniciativa da Organização Mundial da Criatividade), organização que atua globalmente para aumentar a conscientização de indivíduos, organizações e governos sobre o valor da criatividade como matéria-prima para a solução de problemas e, por extensão, no desenvolvimento social, tecnológico e econômico sustentáveis em nosso século.