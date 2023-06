Líder na produção de sementes de soja no Brasil aposta na tecnologia

Líder na produção de sementes de soja no Brasil, a Boa Safra, fundada em 2009, tem investido em alta tecnologia e infraestrutura inovadora para entregar aos agricultores, produtos com qualidade de ponta. Em parceria com a Brasmax Genética, a Boa Safra apresenta, na Bahia Farm Show 2023, em Luis Eduardo Magalhães, a sala de imersão, após grande repercussão em outras feiras pelo país.

Os visitantes passam por uma experiência em 360º, onde sentem a essência da empresa por intermédio da visão, do olfato e do tato. A companhia é líder na produção de sementes de soja no Brasil, e procura fortalecer a atuação em importantes mercados para o segmento do agronegócio desde o ano passado.

De acordo com Mariana Paim, gerente de comunicação e branding da empresa, o importante é o parceiro comercial e o produtor rural entender o foco, a cultura e os valores atrelados à metodologia de trabalho da Boa Safra. "Eles sabem que vão encontrar qualidade e confiança, independente do tipo de semente e da cultura adquirida na Boa Safra. É por isso que apostamos nessa sala”.

A presença da tecnologia nos estandes da companhia é reflexo da rotina da empresa de entregar sementes de maior qualidade. A Boa Safra aposta em tratamento industrial de sementes (TSI), para a boa colheita.

*Enviado especial a Luís Eduardo Magalhães