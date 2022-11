Mãe e filha ficam feridas após moto ser atingida por carro

Mãe e filha, de 45 e 23 anos, sofreram acidente na manhã desta sexta-feira, 11, na região da cidade de Riachão do Jacuípe, a cerca de 160 km de Salvador. Elas estavam em uma moto quando foram atingidas por um carro no trecho que liga o contorno da BA-120 ao distrito da Chapada. A jovem de 23 anos teve fraturas na perna. A mãe sofreu escoriações, foi medicada e está no hospital de Riachão do Jacuípe.

Segundo o G1, outros dois acidentes foram registrados. O outro ocorreu à tarde, na mesma rodovia, entre Riachão do Jacuípe e Serra Preta. Uma moto se chocou com um carro e o motociclista ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido pela brigada Anjos Jacuipenses para o Hospital Municipal de Riachão e não há atualização sobre o estado de saúde dele.

No final da tarde, um veículo pegou fogo na BR-324, também no trecho de Riachão. A brigada informou que o carro apresentou um forte cheiro de gasolina e o motorista parou o veículo. Em seguida, as chamas se espalharam pelo carro. Quatro pessoas estavam no veículo e passam bem.