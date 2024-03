Mais 143 mil famílias podem receber nova parabólica digital | A TARDE

Mais de 75 cidades da Bahia vão ser beneficiadas com a substituição da antena parabólica antiga para a nova parabólica digital. Esta nova rodada de instalação pretende atingir 143,5 mil famílias. Até o momento, mais de 210 mil famílias da Bahia já foram atendidas com a instalação do novo kit.

Entre as novas cidades com agendamento aberto, estão: Catu, Santo Estêvão, Maragogipe, Nova Viçosa, Mucuri, Entre Rios, Esplanada, Camamu, Cachoeira e Canavieiras.

A Siga Antenado é uma entidade criada por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para apoiar a população na migração do sinal da banda C para a banda KU. Os pré-requisitos para receber a parabólica digital gratuitamente é ser beneficiário de algum programa social do governo federal, por meio do CadÚnico, e ter uma parabólica tradicional instalada e funcionando.

Em breve, o sinal da parabólica tradicional vai deixar de funcionar. A substituição garante maior qualidade do sinal e que a população não fique sem assistir TV.

Serviço

Para saber se tem direito ao benefício e agendar a instalação, o público interessado deve acessar o site sigaantenado.com.br. No lado direito e no alto da tela, a opção “Programa de Distribuição de Kit” deve ser acionada. Depois, basta informar o NIS (Número de Identificação Social) ou CPF. Outra opção é ligar para 0800 729 2404, número que também funciona como WhatsApp.

O próprio beneficiário define a melhor data para receber, em casa, o técnico, que apenas confere a documentação do morador antes de fazer a substituição da parabólica tradicional pela nova parabólica digital. Ele não solicita dados bancários, nem exige pagamento pela instalação do kit digital, que contém a antena, o receptor e o controle remoto já com as pilhas. O aparelho antigo fica com o morador.

“É muito importante que as pessoas procurem nossos canais de atendimento o quanto antes para saber se têm direito ao kit gratuito e agendar a substituição da parabólica antiga pela nova parabólica digital”, alerta o CEO da Siga Antenado, Leandro Guerra.

Novos municípios com agendamento aberto na atual fase de atuação da Siga Antenado:

Água Fria

Alcobaça

Almadina

Anagé

Antônio Cardoso

Araçás

Aramari

Arataca

Aratuípe

Aurelino Leal

Barra do Rocha

Belmonte

Belo Campo

Biritinga

Caatiba

Cabaceiras do Paraguaçu

Cachoeira

Camamu

Canavieiras

Candeal

Cândido Sales

Caraíbas

Caravelas

Cardeal da Silva

Catu

Coaraci

Conceição da Feira

Conde

Dom Macedo Costa

Encruzilhada

Entre Rios

Esplanada

Floresta Azul

Glória

Gongogi

Governador Mangabeira

Guaratinga

Ibicaraí

Ibirapitanga

Ichu

Igrapiúna

Ipecaetá